“Grote Markt krijgt dit jaar wel een kerstboom”

nieuws

Foto: toerisme.groningen.nl

Enige consternatie woensdagmiddag naar aanleiding van berichten in verschillende media dat de kerstboom dit jaar niet op de Grote Markt komt te staan. Volgens Fred de Bruin van de Groningen City Club kloppen die berichten niet en komt de kerstboom gewoon op de Grote Markt te staan.

Hoi Fred! Wat is er aan de hand?

“Ja, wij zijn ook een beetje geschrokken. Woensdagmiddag werd er door een medium gemeld dat de kerstboom niet op de Grote Markt komt. En dat bericht is niet juist. Het verhaal is dat de boom alleen op een andere plek komt te staan. Zoals je misschien weet wordt het Stadhuis op dit moment gerenoveerd. Er staat om die reden een omheining om het gebouw heen waardoor de boom niet kan staan op de plek waar hij altijd staat. Maar we hebben een nieuwe plek gevonden. De kerstboom komt nu te staan op de plek waar voorheen het VVV-kantoor stond. Wij denken dat dat ook een hele mooie plek is.”

En dan is er iets aan de hand met een boom op het Waagplein?

“Klopt. Daar hadden we de afgelopen jaren ook een boom staan en daar wilden we dit jaar ook weer eentje plaatsen. Echter wordt er aan die kant van het Stadhuis ook aan de renovatie gewerkt. De Veiligheidsregio heeft deze plek nu afgekeurd vanwege de veiligheid. Wij hebben nu bedacht om deze boom te verplaatsen naar winkelcentrum De Beren aan de Korreweg.”

En dat is niet alles hè?

“Nee. We pakken dit jaar groots uit. We realiseren ons dat het voor iedereen een heel vervelend jaar is. Daarom willen we de mensen toch iets moois bieden. Daarom komen er kunstkerstbomen onder andere op het Stationsplein en de Ossenmarkt. We denken dat het heel mooi gaat worden.”