In de podcast Grote Markt I praten Wouter Holsappel en Ecco van Oosterhout met Martijn van der Glas van GroenLinks en Jan Pieter Loopstra van de PvdA over het gedifferentieerde afvaltarief het zogenoemde Diftar.

GroenLinks is groot voorstander en de PvdA is volstrekt tegen, de mannen proberen elkaar te overtuigen maar of dat lukt…?