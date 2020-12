Groningse handbalster Lois Abbingh: “Het probleem was vooral dat we te weinig scoorden”

sport

Lois Abbingh in actie. Foto: Nederlands Handbalverbond.

Het Nederlands team is met de Groningse Lois Abbingh het EK handbal in Denemarken met twee nederlagen begonnen. Het derde groepsduel tegen Hongarije moet gewonnen worden om in het toernooi te blijven. Vanmiddag gaf Abbingh antwoord op enkele vragen.

Hoe groot is de teleurstelling in het team na twee nederlagen?

Abbingh: “Ik denk dat je kunt zeggen dat het team na de eerste wedstrijd al erg teleurgesteld was, maar dat het gisteren nog moeilijker was. We hebben de gehele wedstrijd gevochten en daarom denk ik niet dat het probleem daar ligt. Het is lastig, omdat we begonnen zijn met twee verliespartijen, maar we denken dat we het in de laatste poulewedstrijd nog kunnen laten zien.”

Je was gisteren emotioneel na de wedstrijd. Hoe gaat het met jou persoonlijk na zulke tegenslagen?

“Het is heel frustrerend als je voelt dat je hard aan het vechten bent, maar het niet gaat zoals je wil. Dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor de rest van het team. We hebben na het verlies tegen Servië met elkaar gesproken en ik had echt het gevoel dat we konden winnen gisteren. We hebben nu geen tijd om te lang teleurgesteld te zijn, want morgen staat er weer een belangrijke wedstrijd op het programma.”

Jullie hadden gisteren aan het einde van de eerste helft een goede fase. Wat was het verschil tussen die fase en de fases waarin het minder goed ging?

“Ik denk dat het lastig te zeggen is dat we een gedeelte van de wedstrijd goed speelden. Volgens mij verliep de gehele wedstrijd een beetje op dezelfde manier. Het probleem is vooral dat we de kansen niet maakten en dat deden we in de betere fase, vlak voor de rust, wat beter. Ik had niet het idee dat we slecht begonnen aan de wedstrijd. We stonden goed in de verdediging, maar we scoorden niet genoeg. Over het algemeen speelden we niet het soort handbal dat we kunnen spelen en dat is het grootste probleem”, zegt Abbingh.

Wat hebben jullie als team nodig richting de wedstrijd van morgen?

“We moeten de afgelopen twee wedstrijden snel vergeten. Het belangrijkst is dat we gaan spelen zoals we normaal gesproken kunnen en plezier hebben in het handbal.”

Mocht Nederland winnen van Hongarije dan is het door naar de volgende ronde. Die ronde bestaat uit twee poules van zes ploegen, alle teams nemen hun punten uit de poulefase mee en de nummers één en twee gaan door naar de halve finale. Nederland stroomt bij winst op Hongarije met twee punten de tweede ronde in, terwijl een aantal landen meer punten heeft gepakt. Het behalen van de halve finale lijkt een lastige opgave te worden.

Stel je voor dat jullie morgen van Hongarije winnen, hoe groot is dan de kans dat jullie de halve finale nog bereiken?

“Er is altijd een kans, maar het is niet alleen aan ons, omdat we ook afhankelijk zijn van de prestaties van andere landen. Het eerste wat wij moeten doen is het duel van morgen winnen. Daarna kijken we wel naar hoe we er dan voor staan en wat we nog kunnen bereiken op dit EK”, aldus Abbingh.

De wedstrijd tussen Nederland en Hongarije begint dinsdagavond om half negen.