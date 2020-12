Groningse autobezitters betalen meeste wegenbelasting van Nederland

nieuws

Inwoners van de provincie Groningen zijn komend jaar het duurst uit van alle Nederlanders als het gaat om wegenbelasting. Dat blijkt uit cijfers die het CBS dinsdagochtend publiceerde.

De motorrijtuigenbelasting bestaat uit twee delen: Een Rijksdeel en een opcenten-percentage voor de provincie waarin de de eigenaar van het voertuig woont. Deze percentages ‘opslag’ mogen de provincies zelf bepalen.

Groningers betalen 64,54 euro aan opcenten op een totaalbedrag van 323 euro per kwartaal. Ter vergelijking: In Noord-Holland betaalt een autobezitter voor een vergelijkbare auto 46,97 euro per kwartaal aan opcenten en in totaal 305 euro aan wegenbelasting.

Provincies verwachten komend jaar in totaal 1,7 miljard euro te ontvangen aan motorrijtuigenbelasting, dit is 2,5 procent meer dan een jaar eerder. De stijging is onder andere te danken aan hogere tarieven en aan het feit dat er meer auto’s op de weg zullen zijn.