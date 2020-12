Groningers moeten reis kunnen plannen, boeken en betalen via OV-app van Arriva

nieuws

Foto: Ramon Vreeman

Groningers en Drenten kunnen binnenkort gebruikmaken van een app om deelfietsen, deelauto’s en bus of treinreizen te boeken en te betalen. De provincies Drenthe en Groningen geven Arriva twee jaar de tijd om een app te ontwikkelen die dat kan.

Drenthe en Groningen zijn samen één van de zeven pilotgebieden in Nederland voor het landelijke project ‘Mobility as a Service’ (MaaS), bedoeld om duurzaam reizen te stimuleren en het mobiliteitssysteem in Nederland te verbeteren. Arriva heeft al een MaaS-app getiteld ‘Via-Go’. Deze app moet de vervoerder verder ontwikkelen en uitbreiden naar alle vormen van vervoer.

De pilot start op 1 december 2020. Naar verwachting zijn de specifieke toepassingen voor Groningen en Drenthe over een half jaar al beschikbaar.