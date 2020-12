Groningers hebben het mentaal zwaar door coronacrisis

nieuws

Foto Andor Heij. Gesloten winkels Paddepoel

Veel Groningers hadden het in november zwaar te verduren door de coroncrisis. De nieuwe lockdown doet daar nog een schepje bovenop. Dat meldt het Sociaal Planbureau Groningen.

Zo ervaren zes op de tien mensen problemen met het werk. Door thuiswerken missen zij hun collega’s, voelen meer werkdruk en is er moeite om werk en privé te scheiden. ZZP ‘ers zijn het zwaarst getroffen. Bijna de helft raakte een groot deel van het inkomen kwijt.

In het onderwijs denken veel betrokkenen dat er een achterstand is opgelopen, omdat de scholen werden gesloten. Een op de drie studenten is daar bijvoorbeeld van overtuigd. Ouders met schoolgaande kinderen vinden ook dat er een leerachterstand is. Op het hoger onderwijs en het MBO is dat zelfs 50% van de ouders.

Ook het privéleven schetst geen goed beeld. Ruim zes op de tien mensen zien alleen maar negatieve effecten doordat ze minder sociale contacten hebben. Bijna een kwart zegt zich zelfs eenzaam te voelen.

Ook zijn er negatieve gevolgen voor de gezondheid. Een op de vijf Groningers zegt minder gezond te zijn.

Aan het onderzoek deden tussen 11 november en 7 december ruim 3.400 leden van het Groninger Panel mee.