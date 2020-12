‘Groningen is goedkoper en leefbaarder alternatief voor Amsterdam’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Volgens The Sunday Times is Groningen één van de twintig steden in Europa waar je, voor je veertigste, het beste kunt gaan wonen. De Britse krant maakte zijn jaarlijkse woonlijst afgelopen zondag bekend.

Volgens de krant is Groningen, net als Amsterdam, een relatief kleine stad met grachten met een relatief jong inwonersbestand. Maar bovenal, de Stad is voor huurders een stuk goedkoper. De krant noemt een bedrag van 458 pond per vierkante meter (504 euro) als huurprijs per jaar voor de Stad.

Groningen deelt de lijst met steden als Istanbul (tr.), Nicosia(cy.), Toulouse (fr.), Las Palmas(sp.) en Aarhus (dk.).