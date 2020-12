Groningen in kerstsfeer

nieuws

Foto: Henk Ellérie

Met nog minder dan twee weken te gaan tot Kerstmis is Groningen nagenoeg klaar voor de feestdagen. Met name in de binnenstad valt de kerstsfeer op.

Op de Grote Markt werden afgelopen donderdag de lampjes in de kerstboom ontstoken. Vanwege de verbouwing van het Stadhuis staat de boom dit jaar op een iets andere plek dan wat men gewend is. Vanwege de coronamaatregelen ontbreekt de ijsbaan dit jaar die de afgelopen jaren traditioneel ook op de Grote Markt te vinden was. Ook elders in de binnenstad is er flink uitgepakt met kerstbomen, lampjes en versieringen.

Ondanks dat Groningen klaar lijkt voor Kerstmis is het nog onzeker op welke manier we de geboorte van Jezus Christus kunnen vieren. In het Catshuis komen zondag premier Rutte (VVD), verschillende ministers en diverse experts samen om te praten over de coronasituatie in het land. De afgelopen week is het aantal besmettingen fors opgelopen. Bronnen in Den Haag laten weten dat er verschillende scenario’s op tafel liggen. Naar alle waarschijnlijkheid volgt er dinsdag een persconferentie.

Is de straat waar jij woont ook al in kerststemming? En moet een foto daarvan absoluut terug te zien zijn op deze pagina? Stuur je foto via de mail!