“Groningen heeft geen parkeerregeling voor mantelzorgers”

nieuws

Parkeren, Selwerderwijk

De gemeente Groningen heeft geen speciale parkeerregeling voor mantelzorgers. Dat blijkt uit onderzoek van thuiszorgbureau Zuster Jansen.

In Nederland bieden vier op de tien gemeenten met betaald parkeerzones een voordelige parkeerregeling voor mantelzorgers. In de drie Groningse gemeenten met betaald parkeren is dat niet het geval. In Groningen, Stadskanaal en Veendam kunnen mantelzorgers niet voor een gereduceerd tarief of gratis parkeren.

In gemeenten met een regeling betalen mantelzorgers gemiddeld een kleine 7 euro per maand aan parkeerkosten bij tien uur mantelzorg per week. Het gemiddelde tarief varieert sterk per gemeente, van 1,25 euro per maand in Zevenaar tot 43 euro per maand in Utrecht.