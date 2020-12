Groepwedstrijden Donar definitief in Den Bosch

sport

Foto Gerrie van der Boom. FotoKlick Fotografie

De basketballers van Donar spelen hun groepswedstrijden in de FIBA Europe Cup in Den Bosch. Dat heeft de Europese basketbalbond zaterdag bekendgemaakt.

De duels vinden vanwege de coronacrrisis plaats in bubbels, de zogenaamde Hubs. Heroes Den Bosch had zich kandidaat gesteld voor deze Hub, ondersteund door Donar. Voor Donar scheelt het enorm in reistijd en kosten en bovendien is het goede promotie voor het Nederlandse basketbal.

FIBA Europe heeft nu besloten om zowel groep F (met Donar en Den Bosch) als groep A aan Den Bosch toe te wijzen. Alle duels in beide groepen worden in de laatste week van januari in de Maaspoort gespeeld, zij het zonder publiek. De tegenstanders van Donar in groep F zijn Heroes Den Bosch, BC Borisfen (Wit-Rusland) en BC Parma (Rusland). De winnaars van de zes Hubs, plus de twee beste nummers 2, plaatsen zich voor de kwartfinale.