Groen licht van minister voor plan om 35.000 Woondeal-woningen te spreiden over regio

Minister Ollongren van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft groen licht gegeven voor de verdere uitwerking het plan van de Regio Groningen-Assen (RGA) om de 35.000 nieuwe woningen, gepland in de Woondeal voor de gemeente Groningen, te spreiden over de regio.

In 20 jaar tijd moeten er ruim 35.000 woningen bij komen in de regio Groningen-Assen. De minister stelde in 2019 als voorwaarde dat de gemeente, samen met de regiopartners, een integrale langetermijnstrategie voor wonen, werken, bereikbaarheid en leven zou opstellen.

De uiteindelijke verstedelijkingsstrategie wordt begin 2021 verwacht en zal bestaan uit een voorkeursvariant en een ontwikkelpad met een financieringsstrategie. Over dit pakket zal een akkoord met het Rijk worden gesloten.