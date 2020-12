GGD: ‘Stevige stijging van aantal besmettingen; Situatie in Groningen ‘ernstig’

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Omdat er in de afgelopen week 1,974 corona-besmettingen bij zijn gekomen in de provincie Groningen, omschrijft de GGD de situatie als ‘ernstig’. Dat laat de dienst woensdag weten in haar wekelijkse update.

Volgens de GGD is er in Groningen opnieuw sprake van een stevige stijging van het aantal besmettingen, die aansluit aan bij de landelijke trend. “Overall kan de situatie als ‘ernstig’ worden gekwalificeerd”, zo schrijft de GGD. Het vindpercentage (het percentage van alle tests dat positief is) is iets toegenomen ten opzichte van vorige week (7,3 procent).

Er zijn in de afgelopen week 12 nieuwe overlijdens ten gevolge van een bewezen corona-infectie gemeld in de provincie Groningen. Het totale aantal overlijdens sinds het begin van de epidemie komt daarmee op 70 in onze provincie.

Meer twintigers en minder tieners

Volgens de gezondheidsdienst is het opvallend dat de leeftijd van personen die besmet raken deze week is veranderd. Bij de leeftijdsgroep tot tussen 16 en 20 jaar neemt het percentage nieuwe besmettingen af. Er wordt juist een stijging gezien bij personen van 30 jaar en ouder.

Meer besmettingen in zorginstellingen

Verblijf in een zorginstelling werd in Groningen de afgelopen week vaker genoemd als bron van de besmetting. De meeste besmettingen vinden nog steeds thuis plaats (44 procent), gevolgd door besmettingen in zorginstellingen en bij vrijetijdsbesteding (22 procent)