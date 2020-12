GGD: ‘Stevige stijging aantal besmettingen in Groningen, in lijn met landelijke trend’

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Net als vorige week is het aantal besmettingen met het coronavirus in de provincie Groningen flink gestegen. De GGD Groningen stelt woensdag in haar weekoverzicht dat er, sinds 9 december, 1.288 nieuwe infecties bij zijn gekomen.

Vanaf het begin van de epidemie heeft de GGD 10.913 besmettingen vastgesteld in de provincie. Het betrof 220 meldingen per 100.000 inwoners. In de afgelopen week zijn er drie inwoners van de provincie overleden aan COVID-19. Daarmee komt het totale aantal overlijdens op 58 in Groningen. In de afgelopen week werden er 15.951 mensen getest. Hiervan werden er 1.165 positief getest (7,3 procent).

Volgens de GGD is de leeftijdsverdeling van personen met een nieuwe besmetting is redelijk gelijk gebleven. Wel ziet de GGD een lichte stijging in het aantal besmettingen bij kinderen tussen de 0 en 15 jaar (nu negen procent, vorige week vijf procent).

De meeste besmettingen in Groningen vinden nog steeds plaats in de thuissituatie (49 procent van alle besmettingen), gevolgd door besmettingen bij de vrijetijdsbesteding (24 procent). Bij vrijwel alle besmettingen was meer dan één mogelijke oorzaak te vinden.