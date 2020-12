GGD: ‘Hoog aantal besmettingen in afgelopen week; situatie in Groningen is zeer ernstig’

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De coronacrisis en de bijbehorende besmettingsgraad in Groningen was de afgelopen week ‘zeer ernstig’ te noemen. Dat laat de GGD woensdag weten in haar wekelijkse corona-update.

De besmettingsgraad, van ca. 300 gevallen per 100.000 inwoners op weekbasis in Groningen, is de grootste bron van zorg bij de GGD. Dit gemiddelde lag in de gemeentes Delfzijl, Oldambt, Stadskanaal, Veendam en Pekela nog hoger. In Delfzijl raakten zelfs meer dan 400 mensen per 100.000 inwoners besmet.

Meer ouderen raken besmet; veel besmettingen in thuissituatie

Volgens de GGD is het percentage nieuwe besmettingen in de afgelopen week vooral toegenomen in hoogste leeftijdscategorie, bestaande uit mensen van 65 jaar en ouder. Van de nieuwe besmettingen in de afgelopen week was van 63% een vermoedelijke bron bekend. Volgens de GGD heeft de lockdown in Nederland effect op de meeste bronnen van besmettingen, want er waren deze week meer besmettingen in de thuissituatie en minder op het werk en school.

Minder tests afgenomen

In de afgelopen week werden er 14.863 mensen uit de provincie getest op COVID-19. Dat zijn er minder dan in de voorgaande week. Hiervan werd 7,9 procent positief getest. Dit vindpercentage komt overeen met de week hiervoor (8,1 procent).

Veertien Groningers overleden aan corona

De GGD maakt melding van veertien nieuwe overlijdens ten gevolge van een bewezen corona-infectie in de provincie Groningen. De gezondheidsdienst omschrijft dit als een relatief grote toename.