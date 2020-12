GGD-directeur Rietveld: ‘Situatie in Groningen is stabiel maar zorgelijk, meer positieve tests verwacht’

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De situatie met betrekking tot het coronavirus in de provincie Groningen is stabiel maar zorgelijk. Dat meldt Jos Rietveld, directeur van de GGD-Groningen, donderdag tijdens een persconferentie. Omdat er vanaf 1 december took asymptomatisch wordt getest, verwacht Rietveld een toename van het aantal besmettingen.

“We zien dat we iedere week meer mensen testen. 9500 vorige week, komende week over de 10.000 heen”, aldus Rietveld. “Ook bron- en contactonderzoek uitvoeren, kan op het niveau wat ze zouden willen doen. We hebben zelfs capaciteit over.”

Ook de GGD is, conform de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM, van plan om de groepen die het meest risico lopen gaan als eerst te vaccineren. “Alles is er op gericht het vaccineren zo snel mogelijk uit te gaan rollen, maar de verwachting is dan niet dat de besmettingscijfers terug zullen lopen”, aldus Rietveld. “Je zult tijd nodig hebben om de bevolking in te enten om groepsimmuniteit te krijgen. Ik voorspel dat het nog wel maanden gaat duren voor we het onder controle hebben.”