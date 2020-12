GGD: “Aantal coronabesmettingen in Groningen blijft op hetzelfde niveau”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het aantal coronabesmettingen in de provincie Groningen blijft in vergelijking met vorige week op hetzelfde niveau. Dat blijkt uit de wekelijkse update van GGD Groningen.

Sinds het uitbreken van de coronaepidemie in Nederland is in de provincie Groningen bij 8.612 personen het virus vastgesteld. Sinds vorige week dinsdag zijn er 661 besmettingen bijgekomen. “Het aantal nieuwe besmettingen ligt op hetzelfde niveau als vorige week, toen waren er 664 nieuwe besmettingen”, schrijft de GGD. “Het beeld in de regio Groningen is met een besmettingsgraad van 100 gevallen per 100.000 inwoners op weekbasis nog altijd zorgelijk te noemen.”

Tekst gaat verder onder de infographic

Aantal besmettingen bij 65-jarigen en ouder nam af

Als de besmettingen per leeftijdsgroep uitgesplitst worden dan blijkt dat deze globaal gezien gelijk blijft aan de vorige update. Het meest opmerkelijke cijfer is de daling van het aantal besmettingen bij mensen ouder dan 65 jaar. Vorige week ging het om 20%, de afgelopen week om 15%. In de leeftijdscategorie 0- tot 15-jarigen is het aantal besmettingen toegenomen van 3% naar nu 5%. In de groep 16- tot 19-jarigen is een afname te zien van vorige week 10% naar nu 8%. De categorie 20- tot 29-jarigen blijft stabiel op 10%. In de groep 30- tot 65-jarigen kan er een stijging geconstateerd worden van 49% naar 54%.

Meeste besmettingen in thuissituaties

Omdat het aantal besmettingen lager ligt dan tijdens de piek in oktober is het voor de GGD weer mogelijk om bron- en contactonderzoek uit te voeren. De afgelopen week lukte het bij 59% van de nieuwe coronabesmettingen om de vermoedelijke bron te achterhalen. Daaruit blijkt dat in 44% van de gevallen de besmetting thuis plaatsvond. In 18% van de gevallen vond de besmetting op het werk plaats, bij 28% tijdens de vrijetijdsbesteding, 16% raakte besmet in een zorginstelling en 4% in een school of kinderopvang. “Per nieuwe besmetting kan meer dan één vermoedelijke bron worden aangewezen. Daarom tellen de percentages op tot meer dan 100%”, aldus de GGD.

Aantal overlijdens gestegen tot 49

Het aantal besmettingen in de provincie blijft dus op hetzelfde niveau liggen waarbij de besmettingsgraad per gemeente echter wel verschilt. In vergelijking met de cijfers van vorige week valt op dat de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde na de stijging van vorige week nu een daling van het aantal besmettingen per 100.000 inwoners laten zien. Westerwolde voert echter met 178 per 100.000 nog wel de ranglijst aan. Stadskanaal scoort 148 op 100.000, Midden-Groningen 130, Loppersum 126 en Oldambt 115. Het aantal overlijdens in de provincie steeg afgelopen week met 1 waardoor er in Groningen nu 49 mensen overleden zijn aan het coronavirus.

Meer coronatesten afgenomen

In de afgelopen week werden er opnieuw meer coronatesten afgenomen. In totaal werden 9.398 mensen getest op de testlocaties in Groningen, Veendam, Delfzijl, Grijpskerk en Stadskanaal. Van hen bleken 534 positief te zijn. Dit komt neer op 5,7 procent. Dit is een afname van het vindpercentage met 0,5% ten opzichte van week 46 toen het vindpercentage op 6,2% lag.