GGD: “Aantal besmettingen in de provincie is fors opgelopen”

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het aantal coronabesmettingen in de provincie Groningen is de afgelopen week fors toegenomen. Dat meldt de GGD in haar weekbericht.

Sinds het begin van de coronapandemie zijn er in Groningen nu 9.625 personen positief getest. De afgelopen week kwamen er 1.013 besmettingen bij. “De besmettingsgraad op weekbasis is gestegen van ongeveer 100 naar circa 150 gevallen per 100.000 inwoners. Deze stijging is niet eenduidig te verklaren, binnen alle leeftijdsgroepen wordt een toename gezien”, schrijft de GGD.

Tekst gaat verder onder de infographic

Leeftijdsverdeling

De leeftijdsverdeling waarin de besmettingen gevonden worden is identiek aan de vorige update. Uit de cijfers blijkt dat vijf procent van de besmettingen gevonden worden in de leeftijdscategorie 0 tot 15 jaar. In de groep 16 tot 19-jarigen gaat het om 8%, in de categorie 20 tot 29-jarigen om 19%, 30 tot 65-jaar om 52% en in de groep ouder dan 65 jaar om 15%.

Meeste besmettingen vonden in thuissituaties plaats

Voor de GGD was het de afgelopen week mogelijk om een volledig bron- en contactonderzoek uit te voeren bij iedere nieuwe besmetting in de provincie. In zestig procent van de gevallen lukte het om een vermoedelijke bron te traceren. Uit die cijfers blijkt dat 46% van de besmettingen plaatsvond in de thuissituatie, 17% op het werk, 27% tijdens vrijetijdsbestedingen, 13% in een zorginstelling en 4% op school of in een kinderopvang. “Per nieuwe besmetting kan meer dan één vermoedelijke bron worden aangewezen. Om die reden tellen de percentages op tot meer dan 100%.”

Meeste besmettingen in gemeente Appingedam

De GGD meldt dat het aantal besmettingen in de provincie in de afgelopen week fors is toegenomen. De besmettingsgraad per gemeente verschilt. De meeste besmettingen werden gevonden in de gemeente Appingedam met 369 per 100.000. In Delfzijl gaat het om 320 per 100.000, Stadskanaal 277, Westerwolde 202 en Veendam 186. De toename van het aantal besmettingen in Appingedam, Delfzijl en Stadskanaal wordt volgens de GGD veroorzaakt door enkele onderwijs-, zorg- en werk gerelateerde clusters. Het aantal overlijdens in de provincie nam in de afgelopen week met 6 toe waarmee het totaal op 55 komt te staan.

Meer mensen getest

Het aantal afgenomen testen nam afgelopen week met 2.170 toe naar een totaal van 11.568. Hiervan werden er 822 mensen positief getest. Dit komt neer op 7,1 procent. Dit is een toename van het vindpercentage met 1,5 procent.