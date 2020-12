Gezonken woonboot Winschoterdiep gelicht

nieuws

Foto: ingezonden

De woonboot aan het Winschoterdiep die twee weken geleden zonk is woensdag gelicht met behulp van een grote kraan.

“We zijn woensdagochtend om 08.00 uur begonnen met de werkzaamheden”, vertelt Leo Breedvelt. “In de middag rond 16.00 uur waren we klaar. Eigenlijk is het allemaal heel goed verlopen. Met behulp van een kraan hebben we de boot gelicht en daarna hebben we het water uit de boot gepompt. De situatie op dit moment is dat de woonboot weer drijvende is. Het is nu aan de betrokkenen, de eigenaar en het verzekeringsbedrijf, onderlinge specialist in scheepsverzekeringen EOC, om te kijken wat er verder mee moet gebeuren.”

Volgens Breedvelt is de schade groot. “De inboedel kun je volledig afschrijven. En dat is ontzettend zuur voor de eigenaar. Deze was er woensdag ook niet bij aanwezig. Ik heb begrepen dat het voor hem nog altijd emotioneel erg zwaar is. We hebben overigens geconstateerd dat er geen milieuverontreiniging ontstaan is. Op dit moment is er een onderzoek gestart naar de oorzaak van de lekkage. Ik heb begrepen dat de boot vrij snel gezonken is, en men wil weten hoe dat precies gekomen is.”