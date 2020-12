Gewonde bij vechtpartij Bedumerstraat

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een vechtpartij zondagavond op de Bedumerstraat is een persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie.

De vechtpartij vond plaats rond 18.50 uur. “De melding was aanvankelijk een steekpartij”, vertelt politiewoordvoerder Anne Kok. “Dat heeft te maken met het systeem dat wij gebruiken op de meldkamer. Als er een 112-melding binnenkomt dan is het de taak van de centralist om een melding zo snel mogelijk weg te schrijven zodat eenheden direct ter plaatse kunnen worden gestuurd. Op basis van de eerste berichten werd het weggeschreven als een steekincident, maar in de minuten daarna werd dit gewijzigd in een vechtpartij. Naar alle waarschijnlijkheid waren hier 3 tot 4 personen bij betrokken.”

Volgens incidentfotografen is één persoon gewond geraakt. Deze persoon is gecontroleerd in een ambulance maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Kok vertelt dat er onderzoek wordt gedaan naar de toedracht. “Dat onderzoek is direct na de melding gestart en gaandeweg hopen wij een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat er gebeurd is.”