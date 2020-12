‘Gerrit Krol en Paddepoel zijn niet hip: Rijd straks over de Baukebrug en Mollemabrug’

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Wielrenners en fietser worden er blij van als ze niet hoeven te wachten op lage, beweegbare bruggen en over een brug met een ‘hippere’ naam. Daarom diende VVD-Kamerlid Remco Dijkstra een motie in de Tweede Kamer in, om de nieuwe Gerrit Krolbrug en Paddepoelsterbrug om te dopen tot de Baukebrug en de Mollemaburg.

Overwegende dat enkele bruggen rondom Groningen vervangen gaan worden en ook fietsers moeten kunnen profiteren van doorrijden in plaats van wachten op een openstaande brug, wil Dijkstra dat Groningse fietsers blij worden.

Andere fracties hielden zich bezig met meer serieuze zaken, want de SP, GroenLinks, PvdA, D66 en PvdD hebben maandagavond in de Tweede Kamer een motie ingediend om gehoor te geven aan de oproep van omwonenden en verschillende organisaties om de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbrug te vervangen door lage en beweegbare bruggen.