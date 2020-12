Genomineerden George Verbergstipendium 2020 bekend gemaakt

nieuws

Foto: Henk Tammens

De genomineerden voor het George Verbergstipendium 2020 zijn bekend. Dit jaar zijn dat Jhonie van Boeijen, Dora Bouman, Martina Dal Brollo en Hinke-Ann Eleveld.



De jury heeft, in een eerste selectieronde, de vier genomineerden gekozen uit 17 aanmeldingen voor het Stipendium. De tweede selectieronde vindt binnenkort plaats, waarna de winnaar wordt gekozen. Op donderdag 21 januari 2021 maakt wethouder Paul de Rook deze winnaar bekend.

Op 22 juni 2004 stelde het college van B&W van de Gemeente Groningen het George Verbergstipendium in. Het stipendium, ter waarde van 10.000 euro, is gericht op een verblijf in het buitenland. Het stipendium wordt gefinancierd door de Gemeente Groningen.