Gemeente schiet kerstbonus voor

De zogenoemde Kerstbonus voor Groningse slachtoffers van de kindertoeslagenaffaire, die ook cliënt zijn bij de Groninger Kredietbank is door de gemeente inmiddels voorgeschoten.

De belastingdienst heeft duizenden mensen die gebruikmaakten van kindertoeslag bij kinderopvang onterecht in moeilijkheden gebracht door ze te behandelen als fraudeurs. Als tegemoetkoming krijgen ze voor de feestdagen een bonus van 750 euro. De belastingdienst had die bonus nog niet betaald. Bij vijf cliënten van de Groningse Kredietbank ging dat mis omdat de belastingdienst meende dat de GKB dat geld moest gebruiken voor schuldsanering en daar is het nadrukkelijk niet voor bedoeld, tenzij de ontvanger aangeeft de bonus daar wel voor te willen gebruiken.

Volgens de regels moet al het betalingsverkeer van mensen in de schuldsanering via de kredietbank lopen, om af te wijken van de regels moest de rechter een uitspraak doen.