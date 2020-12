Gemeente krijgt subsidie van Rijk om ‘circulair ambachtscentrum’ op te zetten

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Met een bijdrage van maximaal 50.000 euro van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan de afdeling Stadsbeheer een ‘circulaire ambachtscentrum’ beginnen. Binnen drie pilotprojecten gaan kringloopwinkels, reparatiewerkplaatsen, milieustraten en onderwijsinstellingen samenwerken om waardevolle grondstoffen en materialen te gaan hergebruiken.

WerkPro/Goudgoed, Kringloop Plus en de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers – Noord (BNO) dienden een plan in bij het ministerie. De aanvraag van de gemeente Groningen was één van de 22 plannen die werden ingediend.

Het geld gaat gebruikt worden om vanaf 2021 drie pilots te draaien die nieuwe inzichten opleveren over samenwerking in de afvalketen. Twee kringloopbedrijven (Kringloop+ en GoudGoed) gaan spullen verkopen die mensen kunnen achterlaten in speciale containers bij milieustraten. Ook komt er bij GoudGoed 6 keer per jaar een drive-thru-milieustraat.

Daarnaast komt er een prijsvraag voor kunstenaars en bedrijven uit de ‘maak-industrie’. Het bedrijf of de kunstenaar met het beste idee over het gebruik van afgedankte spullen in hun producten, wint een prijs