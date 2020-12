Gemeente investeert 24 miljoen euro in vergroening

De gemeente Groningen investeert de komende vijf jaar 24 miljoen euro in het vergroenen van de gemeente. Dat staat in het Uitvoeringsplan Groningen, dat donderdag is bekendgemaakt.

“Met dit plan versterken we de positie van groen,” aldus wethouder Glimina Chakor van Milieu. “De plannen moeten bijdragen aan de leefkwaliteit in de stad.” Tot en met 2025 investeert de gemeente 3,5 miljoen euro in extra bomen en 5 miljoen euro in de aanpak om wijken minder gevoelig voor hittestress te maken, zoals Paddepoel, Vinkhuizen en Hoogkerk. Verder wordt ruim 11 miljoen euro gestoken in het renoveren van groenvakken en het vervangen van oude en zieke bomen.

De Grote Markt, de Westerhaven, het Schouwburgplein, de Sint Jansstraat, het Damsterplein en de omgeving van de nieuwe Kattenbrug worden groener gemaakt. Dat geldt ook voor diverse schoolpleinen in Selwerd, Reitdiep, de Wijert/Zuid en Ebbingekwartier. Verder wordt de ecologische verbinding tussen Kardinge en Meerstad verbeterd, komen er extra bomen op het Europapark en komt er meer ruimte voor groen rond de fietsroute langs de Helperzoom.

Ook de regels rond bomenkap worden aangepast. In principe moet elke kap leiden tot herplant of een financiële compensatie. Er komt een herplantplicht naar kroonvolume. Dat betekent dat een gekapte boom wordt vervangen door een boom met hetzelfde volume aan bladgroen.