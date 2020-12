Gemeente grijpt niet in bij studentenvereniging Vindicat

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De gemeente Groningen grijpt niet in bij studentenvereniging Vindicat. Dat heeft locoburgemeester Roeland van der Schaaf (PvdA) woensdagavond gezegd naar aanleiding van vragen van de VVD rond het busincident vorige week. Dat meldt RTV Noord.

Volgens Van der Schaaf heeft de overtreding plaatsgevonden buiten het verenigingspand. Juridisch gezien kan er dan geen maatregel opgelegd worden aan de hele vereniging. Wel zegt de gemeente het incident te betreuren. Vorige week lekten er beelden uit van een jaarclub van Vindicat die een feest hield in een rijdende touringcar. Bij het feest werden de coronaregels overtreden.

De VVD liet naar aanleiding van de beelden weten dat de maat vol is en dat de gemeentelijke financiering aan de vereniging stilgelegd moet worden. Volgens Van der Schaaf is dat echter niet mogelijk omdat er vanuit de gemeente geen subsidie wordt gegeven. Daarnaast liet de locoburgemeester weten dat er in de vereniging een verandering zichtbaar is als het gaat om de cultuur van overmatig drankgebruik.

Voor Vindicat dreigt er overigens nog wel een straf. Donderdagmiddag komt de accreditatiecommissie van de RuG en de Hanzehogeschool bijeen om een advies te geven over de accreditatie van Vindicat. Daarbij is er een kans dat de beurzen die de vereniging krijgt opgeschort worden.