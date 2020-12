Gemeente gaat winterregeling daklozen versoepelen na brandbrief

nieuws

Foto: Joram Krol - joramkrol.com

De gemeente Groningen heeft de winterregeling voor daklozen versoepeld naar aanleiding van een brandbrief van stichting Straatwijs. Siebe Zwerver van Straatwijs is blij dat de gemeente zo snel heeft doorgepakt.

“Ja, ik ben erg blij”, vertelt Zwerver. “Vorige week donderdag hebben we de brandbrief naar de gemeente gestuurd en vrijdagavond kreeg ik een bericht van wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Beschermd Wonen en Opvang. Men heeft echt snel gereageerd en daarvoor hulde.” Aanleiding voor de brandbrief was de situatie van drie niet-Nederlandse daklozen met een Europese identiteit. “Zij vallen tussen wal en schip en mogen alleen bij temperaturen van -10 graden en kouder gebruik maken van de nachtopvang.”

“Er gaan tien graden af”

De gemeente heeft nu besloten dat deze temperatuuregel gewijzigd gaat worden. “Er gaan tien graden af. Als het 0 graden is mag men gebruik maken van de nachtopvang.” Toch had Zwerver gehoopt op meer. “De afgelopen dagen hebben we drie daklozen uit Polen en Litouwen opgevangen in een hotel. Zij sliepen de afgelopen periode in de bosjes rond de Martinikerk. Vanochtend heb ik hen uitgechecked waarbij ze dus komende nacht weer in de buitenlucht moeten slapen omdat de minimumtemperatuur te hoog ligt. Dat is jammer.”

Mensenrechtenvlag

Hoewel Zwerver blij is met de aanpassing zegt hij ook dat dit geen structurele oplossing is. “Het is gewoon heel krom. Afgelopen donderdag werd op de Martinitoren de mensenrechtenvlag gehesen. Daar wordt dan gezegd dat iedereen in Groningen welkom is en dat er voor iedereen een plek is. Terwijl dat gewoon niet zo is. Ik vind dat dat je geloofwaardigheid wel aantast. Aan de andere kant, er is wat bereikt en dat is super mooi. En voor nu denk ik dat er even niet meer in zit.”