Gemeente moet schoonmakers weer zelf in dienst nemen

nieuws

De gemeente Groningen gaat het schoonmaakpersoneel in haar gebouwen weer zelf in dienst nemen. Ondanks bezwaren van het college van B&W werd woensdag een motie aangenomen die dit verplicht aan het college van burgemeester en wethouders.

De motie werd ingediend door de raadsfracties van de Partij van de Arbeid, GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de SP, 100% Groningen en de Partij voor de Vrijheid. Ook de fractie van Student en Stad stemde voor de motie. Met de motie, een initiatief van de raadsfracties van de PvdA en GroenLinks, gaan de schoonmaakmedewerkers er jaarlijks zo’n 2000 euro op vooruit

Het stadsbestuur wilde het schoonmaakwerk, wat in zo’n 76 gemeentegebouwen wordt uitgevoerd, juist weer aanbesteden aan een externe partij. Daar was ook wethouder Chakor een voorstander van, net als de raadsfracties van D66 en de ChristenUnie. Volgens hen gaat het opzetten van een nieuw overheidsorgaan voor de schoonmaakdienst te veel geld kosten.

Een meerderheid voor de motie werd echter gevonden in de oppositiepartijen. De aangenomen motie stelt dat al het schoonmaakpersoneel in 2023 een dienstverband moet hebben bij de gemeente, maar de verwachting is dat dit niet gaat lukken. Eind 2022 loopt wel het aanbestedingscontract met de huidige werkgever van de schoonmakers af.