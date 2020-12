Gemeente en Rijkswaterstraat met strooiwagens de weg op wegens gladheid

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De gemeente Groningen en Rijkswaterstaat zijn zaterdagavond preventief met strooiwagens de weg opgegaan. De temperatuur bevindt zich in het begin van de nacht rond het het vriespunt.

In de avond waren de strooiwagens van Rijkswaterstaat actief op de A7, de A28 en de zuidelijke ringweg. Wagens van de gemeente Groningen werden gezien in de binnenstad en op het Damsterdiep. Dat er gestrooid moet worden is voor het eerst deze winterperiode. De verwachting is dat de minimumtemperatuur in de nacht naar zondag op -2 graden komt te liggen. Op klomphoogte vroor het rond 00.30 uur -0,6 graden.

Met deze temperaturen kunnen natte weggedeelten opvriezen waardoor er gladheid op kan treden. Door preventief te strooien proberen de gemeente en Rijkswaterstaat dit te voorkomen.