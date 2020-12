Gemeente doet fietsdepot op slot tijdens lockdown

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Het AFAC Fietsdepot van de gemeente Groningen aan de Travertijnstraat is door de coronamaatregelen gesloten tot en met dinsdag 19 januari 2021.

Verwijderde fietsen die langer dan twaalf dagen in het tijdelijke fietsdepot aan de Ossenmarkt staan, gaan normaal gesproken naar het fietsdepot aan de Traventijnstraat. Het is niet bekend of de fietsen nog steeds naar het depot worden gebracht, of dat de fietsen tijdens de lockdown langer op de Ossenmarkt blijven staan.