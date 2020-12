Geen uitstel voor Cliëntenraad; raad wordt geharmoniseerd

nieuws

foto: André Huitenga

De vrees van de huidige Cliëntenraad Werk & Inkomen is werkelijkheid geworden. De gemeenteraad stemde woensdagavond voor het voorstel van het college om de huidige raad te ontbinden en deze opnieuw in te richten.

Volgens de huidige cliëntenraad valt met de beslissing het doek voor de onafhankelijkheid van de raad. Ook zijn de leden er niet blij mee dat zij nu moeten solliciteren op hun eigen functie in de nieuwe cliëntenraad. Deze nieuwe raad wordt ingesteld, omdat de raden van de gemeente Groningen en de voormalige gemeentes Haren en Ten Boer worden samengevoegd.

Isabelle Diks, de verantwoordelijke wethouder binnen de gemeente, is het oneens met de raad. Volgens Diks is de opheffing van de oude cliëntenraad en het opstellen van een nieuwe juist de beste manier om de onafhankelijkheid goed te waarborgen. Ook kunnen de leden van de oude raad, met al hun expertise, gewoon solliciteren op hun oude functie. Diks ziet dan ook geen reden waarom de oude leden niet bijzonder geschikt zouden zijn voor een plaats in de nieuwe raad.

De gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren, de Partij voor de Vrijheid en 100% Groningen dienden woensdag nog een motie in om het college te bewegen om de beslissing een jaar uit te stellen. Volgens de fracties weegt het belang van goede samenwerking tussen de gemeente en de raad zwaar. De huidige raadsleden hebben namelijk aangegeven niet mee te werken aan een overdracht. Maar dat mocht niet baten, want de motie werd verworpen en het voorstel van de raad werd aangenomen.