Geen langere Kerstvakantie voor scholieren

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Kerstvakantie duurt dit jaar gewoon twee weken. Het kabinet ziet af van een verlenging tot bijvoorbeeld drie weken. Dat melden bronnen in Den Haag maandagmiddag aan de NOS.

Een aantal onderwijsorganisaties hadden geopperd om de Kerstvakantie te verlengen omdat dit een optie zou zijn in de strijd tegen de coronavirus. Daarbij werd er gekeken naar de herfstvakantie die als gevolg had dat het aantal besmettingen afnam. Het Outbreak Management Team, OMT, heeft de afgelopen periode op verzoek van het kabinet onderzoek gedaan naar de effecten van een langere Kerstvakantie. Het kabinet zegt nu dat de Kerstvakantie anders is dan een herfstvakantie omdat er veel meer sociale activiteiten zijn met familiebezoeken. Met een langere vakantie is men bang dat de familiebezoekjes over een langere periode worden uitgesmeerd.

Daarnaast melden bronnen dat versoepelingen rond de Kerst zo goed als uitgesloten zijn. Het kabinet vindt de besmettingscijfers te ernstig om de maatregelen te verruimen. Het is maandag de zesde achtereenvolgende dag dat het aantal besmettingen stijgt. Het RIVM meldde over de afgelopen 24 uur 7.134 nieuwe coronabesmettingen. Hoe we precies Kerst en Oud en Nieuw gaan vieren wordt dinsdagavond uiteengezet tijdens een persconferentie van premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid.