Geen accreditatie meer van RUG en Hanze voor Vindicat

Foto: Andor Heij

De Colleges van Bestuur van de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool hebben besloten om dit studiejaar geen accreditatie te verlenen aan studentenvereniging Vindicat. Dat maakten de onderwijsinstellingen donderdagmiddag bekend. Volgens de CvB’s is de hoofdreden hiervoor dat de maatregelen die de vereniging de afgelopen jaren doorvoerde nog niet hebben geleid tot een cultuurverandering bij Vindicat.

De Accreditatiecommissie Studentenorganisaties vindt dat er onvoldoende regie van de Senaat is in het voorkomen van incidenten, niet alleen tijdens de coronacrisis. “Er wordt reactief, achteraf gereageerd op incidenten, in plaats van deze te voorkomen”, zo stelt de RUG. “Interne enquêtes tonen aan dat de leden van Vindicat onvoldoende een cultuurverandering ervaren.” Ook de tekorstschietende aanpak van overmatig drankgebruik is de Accreditatiecommissie een doorn in het oog.

De Colleges van Bestuur hebben besloten om Vindicat tot 15 september 2021 niet uit te nodigen voor officiële gelegenheden. De bestuursbeurzen voor het collegejaar 2020/21 zijn al uitgekeerd voorafgaand het accreditatieproces. Deze beurzen (zo’n 30.000 euro) kunnen niet worden teruggevorderd.

‘Veranderingsbereidheid binnen Vindicat nog niet voldoende’

“De coronacrisis is voor iedereen lastig, ook voor studenten en studentenorganisaties”, vertelt Annemarie Hannink, lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool. “Juist dan is een gezonde en veilige studentengemeenschap in Groningen van groot belang. Ondanks de inspanningen en ervaringen van de afgelopen jaren is de veranderingsbereidheid binnen Vindicat helaas nog niet voldoende breed gedragen.”

Rector Magnificus Cisca Wijmenga van de RUG vult aan: “Ik hoop dat de urgentie gevoeld wordt bij de Senaat en de leden, ook ten aanzien van de meldingen en de daaruit voortkomende verbeteracties. De bal ligt bij Vindicat; wanneer zij de cultuurverandering voldoende weten door te zetten, komen ze in aanmerking voor een heraccreditatie.”

Begrip bij bestuur Vindicat

Het bestuur van Vindicat heeft begrip voor het besluit. “Hoewel de vereniging geen aandeel heeft gehad in de organisatie van de risicovolle acties van leden en deze ten strengste afkeurt, snapt Vindicat dat beide partijen op basis van het incident afgelopen week besloten hebben dan de banden met de Vindicat te verbreken”, zo laat de vereniging weten op haar website. “Vindicat neemt de aansporing van de Universiteit en Hanzehogeschool serieus en is vastbesloten te laten zien dat de vereniging wil vechten voor een plek in de academische gemeenschap en positief wil bijdragen aan de Stad.”

Partybus

Studenten van Vindicat waren vorige week woensdag mee met een partybus waarin de coronamaatregelen massaal werden genegeerd. De vereniging bevestigde betrokkenheid bij het incident en ‘schorste’ de betrokken leden. Dit incident vormt waarschijnlijk de druppel die de emmer deed overlopen bij de besturen van de RUG en de Hanzehogeschool.

Niet de eerste keer

In september 2017 werden de uitbetalingen van bestuursbeurzen opgeschort, op grond van een incident in de introductieperiode van het studiejaar 2017-2018. Dat gebeurde na incidenten bij restaurant Sushi Mall aan de Grote Markt en bij rugbyclub G.S.R.C.

In mei 2018 werd besloten om de bestuursbeurzen definitief in te trekken voor dat jaar, omdat bij een incident in de sociëteite een lid ernstig werd mishandeld.

In oktober 2019 werd besloten om Vindicat onder voorwaarden te accrediteren voor een periode van 1 jaar.