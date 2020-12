Gebrek aan geld, kennis en tijd zitten verduurzaming in de weg bij Groningse bedrijven

nieuws

Hoewel maar liefst 98 procent van Groningse ondernemers aangeeft duurzaamheid een belangrijk onderwerp te vinden, zit een gebrek aan financieel draagvlak, kennis, ondersteuning en tijd de bedrijven in de weg. Dat blijkt uit een enquête die duurzaamheidsplatform Groningen Werkt Slim in november uitvoerde bij 52 Groningse organisaties en bedrijven in verschillende sectoren.

Volgens de onderzoekers, laten de uitkomsten veel ‘groene’ ambities zien, maar tonen ze ook de obstakels. Vrijwel alle respondenten hebben al duurzame maatregelen toegepast in hun organisatie, zoals het doorvoeren van duurzame verlichting, het reduceren van afval en installeren van zonnepanelen.

De organisaties hebben vooral behoefte aan een keurmerk voor duurzaam ondernemen en onafhankelijk advies, zo stellen de onderzoekers. Groningen Werkt Slim wil daarom in 2021 onafhankelijk keurmerk voor bedrijven opzetten. Voor advies kunnen ondernemers contact opnemen met het platform via www.groningenwerktslim.com.