Forum Groningen komt met eerbetoon aan Maradona

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Forum Groningen komt met een eerbetoon aan Maradona. Vanwege het overlijden van de voetballer wordt komende zaterdag een documentaire vertoond.

De film ‘Diego Maradona’ is een film van Oscarwinnaar Asif Kapadia en gaat over de opkomst en de ondergang van de voetballer. In de zomer van 1984 arriveerde de toen 23-jarige Maradona voor een recordbedrag bij SSC Napoli. De club had voorheen nooit een groot toernooi gewonnen en verlangde naar meer succes. Maradona wist Napels naar hun eerste winst ooit te trekken en werd daarna door velen aanbeden. De film is gemaakt aan de hand van meer dan 500 uur aan archiefmateriaal en schetst een uniek portret.

De documentaire uit 2018 wordt zaterdag vertoond vanaf 15.30 uur. Meer informatie is te vinden op deze website.