Forum en Groninger Museum balen van sluiting: ‘Zonde, maar begrijpelijk’

Mensen kunnen niet langer genieten van de expositie Unzipped over de Rolling Stones in het Groninger Museum en ook het Forum is opnieuw gesloten. Het kabinet gooide gisteren vanwege de oplopende besmettingscijfers Nederland voor een groot deel op slot. De directeuren Andreas Blühm en Dirk Nijdam balen, maar hebben desondanks begrip voor die beslissing.

“We zijn dicht, mensen mogen alleen nog boeken afhalen en terugbrengen en dat is wat het is voor nu,” zo zegt directeur Dirk Nijdam van het Forum. Voor het Groninger Museum geldt hetzelfde. “Het is zonde dat we deze prachtige expositie nu niet aan al die mensen kunnen laten zien, maar we zijn in gesprek over het verlengen van de voorstelling. In totaal hebben nu toch al 20.000 mensen van Unzipped kunnen genieten.”

Ook financieel heeft de lockdown gevolgen voor de Groninger cultuursector. “Er komt nu helemaal geen geld binnen, maar wat de precieze gevolgen zijn is nog niet duidelijk,” zegt Nijdam. Blühm voegt daar aan toe; “Het is de vraag of wij nog break-even kunnen draaien met deze expositie.” Voor nu is het afwachten tot 19 januari. “Nu maar even op de nageltjes bijten en dan zijn de cijfers hopelijk zo goed dat we halverwege januari weer open kunnen,” sluit positief af.”