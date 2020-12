Film over terugkeer otter in Noord Nederland

nieuws

Foto Hilco Jansma. Otter.

Hilco Jansma heeft een film gemaakt over de otter die terug is in Noord Nederland en ook in Groningen en directe omgeving.

De film toont onder meer beelden van de otter die in de Groninger grachten zwemt. “Dit prachtige dier was in Nederland helemaal verdwenen, maar hij is weer terug”, aldus Jansma. “De otter is zeer schuw en voornamelijk nachtactief, een zeldzaamheid om te zien. Het duurde dan ook 4 jaar voordat deze film klaar was; de eerste natuurdocumentaire over de Nederlandse otter.” De film wordt zaterdag om 19.05 uur vertoont op NPO 1.

Jansma maakte eerder een film over het Noorderplantsoen.