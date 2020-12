File op Ring-Zuid door vier pechgevallen op dezelfde plek

nieuws

Foto: Jeroen Bos via Twitter (Weginspecteur Jeroen op Twitter@WIS_JeroenB)

Op de zuidelijke ringweg van Groningen is dinsdagochtend een flinke file ontstaan. Volgens weginspecteur Jeroen Bos werd deze veroorzaakt, doordat er vier auto’s met pech langs de weg stonden op dezelfde plek.

Twee van de voertuigen liep een lekke band op, nadat ze over een obstakel waren gereden. De andere twee voertuigen werden getroffen door andere technische mankementen.

Het voorwerp wat de lekke banden veroorzaakte, is later teruggevonden en van het wegdek verwijderd. De file is inmiddels opgelost.

