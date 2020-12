Files op A28 tussen Stad en Zwolle door ongelukken (update)

nieuws

Automobilisten die donderdagmiddag van Groningen richting Zwolle reden op de A28, moesten rekening houden met veel vertraging. Ter hoogte van Assen-Noord gebeurde een ongeval, waardoor er een lange file ontstond. Ook was er oponthoud tussen Ruinen en Pesse, door een ongeval met een paardentrailer.

Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen bij de ongelukken. Wel is duidelijk dat de file tussen Groningen en Assen zes kilometer lang was, waardoor de vertraging opliep naar bijna een uur. Tussen Beilen en Zwolle stond ruim vijf kilometer file.

De weg werd volledig afgesloten ter hoogte van het ongeval bij Assen. Automobilisten werd geadviseerd om te rijden via de A7 en de N33. Bestuurders die van Groningen verder moesten rijden dan Assen, werd geadviseerd via de A7 naar Heerenveen te rijden en daar via de A32 hun weg naar Zwolle te vervolgen.

Door een ongeluk op de #A28 van Groningen naar Zwolle is de weg DICHT bij Assen-Noord — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) December 10, 2020