Fietsster gewond bij verkeersongeluk in Nieuwe Ebbingestraat

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond in de Nieuwe Ebbingestraat is een fietsster gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 21.10 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Het gaat om een ongeluk waarbij een fietsster en de bestuurder van een bezorgscooter met elkaar in botsing kwamen. Bij het ongeluk kwam de fietsster ten val. Zij is door een verpleegkundige gecontroleerd maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

Agenten van de afdeling Verkeer hebben onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. “Uit dit onderzoek bleek dat de bestuurder van de bezorgscooter niet in het bezit was van een rijbewijs. Tegen de bestuurder wordt proces-verbaal opgemaakt.” De fiets en scooter raakten lichtbeschadigd.