Fietser ten val bij aanrijding op Helperplein

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagmiddag op het Helperplein in de stad Groningen is een fietser aangereden door een automobilist. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 12.30 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Van omstanders heb ik begrepen dat de fietser in de veronderstelling was dat de automobilist ging stoppen. Maar dat gebeurde niet waardoor een aanrijding het gevolg was. De fietser kwam daarbij ten val. Een verpleegkundige van de Rapid Responder heeft het slachtoffer gecontroleerd maar deze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.