Fietser gewond bij verkeersongeluk Hereplein maar weigert hulp

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk maandagavond op het Hereplein is een fietser gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.00 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Ik zie een fietser op de grond liggen en even verderop staat een personenauto. Of er een botsing heeft plaatsgevonden dat weet ik niet, in ieder geval is de fietser gewond geraakt. Hij maakt behoorlijk wat lawaai en lijkt hulp te weigeren.”

Ambulanciers hebben met hulp van agenten het slachtoffer uiteindelijk in de ziekenwagen gekregen. Onder begeleiding is de persoon overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.