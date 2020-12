sport

Foto: Sportphotoagency.com (L-R) *Azor Matusiwa* of FC Groningen, *Cody Gakpo* of PSV

FC Groningen kan zondag in de uitwedstrijd tegen AZ beschikken over de vrijwel volledige selectie. Alleen Arjen Robben ontbreekt met een blessure.

“AZ is een van de betere ploegen in Nederland en is moeilijk te bespelen”, aldus trainer Danny Buijs op FC Groningen TV. “Wij denken dat we ze het lastig kunnen maken. We gaan er alles aan doen om met een resultaat terug te gaan naar Groningen”.

De wedstrijd wordt zondag om 14.30 uur in Alkmaar gespeeld.