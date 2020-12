FC Groningen sluit bewogen 2020 af met een verlies in eigen huis tegen Heracles

sport

Foto: Sportphotoagency.com *Tomas Suslov* of FC Groningen

FC Groningen kon woensdagavond een clubrecord verbreken bij een overwinning in eigen huis op Heracles Almelo, maar slaagde niet in deze missie en verloor in eigen huis met 0-1 van de Heraclieden.

In de eerste helft nam Heracles het initiatief, maar was het FC Groningen met de mogelijkheden. Schoten van Mo el Hankouri en El Messaoudi moesten gekeerd worden door Heracles-doelman Blaswich. Op twee kansen na voor de Zwart-witten bracht het eerste bedrijf niet veel spektakel. Het hoogtepunt waren wellicht de vuur peilen die door supporters werden afgestoken buiten het stadion tijdens de eerste minuten van de wedstrijd.

De tweede helft bracht niet veel meer spektakel. FC Groningen probeerde door het Almelose defensief te breken, maar resultaat bleef uit. De Heraclieden hadden het Groninger strafschopgebied nog niet gevonden tot het in de 78e minuut voor de winnende treffer tekende. Spits Szoke stond nog maar drie minuten binnen de lijnen, maar wist een steekbal met een lobje te promoveren tot een treffer: 0-1. FC Groningen probeerde nog een slotoffensief in te zetten, maar ving bot bij Heracles ondanks mogelijkheden voor invallers Suslov en Dallinga.

Voor FC Groningen zit het zeer bewogen jaar 2020 erop. De Trots van het Noorden heeft tot 9 januari om zich op te laden voor het volgende jaar, want dan moeten de mannen van Danny Buijs op bezoek bij FC Utrecht als nummer zes van de Eredivisie. Voor u hopelijk een fijne kerst en alvast een gelukkig en gezond 2021. Tot volgend jaar.