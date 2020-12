FC Groningen neemt sportief revanche en wint op bezoek bij Sparta

sport

Foto: sportphotoagency.com

FC Groningen heeft zaterdagavond met 2-3 gewonnen op bezoek op het Kasteel. Zo nam de ploeg sportief revanche na de pijnlijke bekernederlaag bij FC Emmen afgelopen dinsdag. Door twee treffers van Strand Larsen en een doelpunt van Dammers tegen de Spartanen, blijven de Groningers in de subtop van de Eredivisie te vinden.

FC Groningen moest meerdere spelers missen. Zo konden aanvoerder Azor Matusiwa en aanvaller Patrick Joosten niet meespelen na opgelopen blessures tegen FC Emmen afgelopen dinsdag. Zij werden vervangen door Mo El Hankouri en Wessel Dammers. Beiden drukte een positieve stempel op de wedstrijd. In de eerste helft hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. In de 16e minuut kon Wessel Dammers de score openen uit een rebound. Twintig minuten later prikte Lennart Thy namens de Spartanen de gelijkmaker binnen na een mooie aanval.

In de tweede helft nam Sparta de regie. Toch was het de Trots van het Noorden dat het scorebord opeiste. Jorgen Strand Larsen scoorde in respectievelijk de 53e en 74e minuut. De eerste keer op aangeven van de geplaagde Mo El Hankouri en in het tweede geval was Gudmundsson de aangever na een counter uit het boekje. Wouter Burger scoorde namens Sparta nog de aansluitingstreffer, maar het mocht niet baten voor de Rotterdammers. De eindstand: 2-3.

Aanstaande woensdag speelt FC Groningen alweer de volgende competitiewedstrijd. In eigen huis mogen de mannen van Danny Buijs het in de groene kathedraal opnemen tegen Heracles Almelo.