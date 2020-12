FC Groningen draait povere eerste helft om in overwinning op RKC Waalwijk

sport

Foto: sportphotoagency.com

FC Groningen heeft zaterdagmiddag in eigen huis met 2-0 gewonnen van RKC Waalwijk. Na een bedroevende eerste helft wisten de Groningers het in het tweede bedrijf om te draaien.

In de eerste helft kwam FC Groningen er totaal niet aan te pas en moest het soms toekijken hoe de Brabanders het balletje rond tikten. In de tweede helft loste Strand Larsen het eerste schot van Groninger kant op doel. Een minuut later was het gelijk raak voor de Trots van het Noorden. El Messaoudi kreeg in het Waalwijkse strafschopgebied de bal terug gelegd van Strand Larsen en de middenvelder scoorde voor de derde wedstrijd op rij raak: 1-0.

In de 75e minuut was het weer juichen voor FC Groningen. Na een te korte terugspeelbal van RKC schoot doelman Lamprou de bal tegen Daniel van Kaam aan. De middenvelder kon met een laatste zetje zijn eerste doelpunt scoren in dienst van FC Groningen: 2-0.

Aanstaande dinsdag staat alweer de volgende wedstrijd op het programma van FC Groningen. Om 21:00 speelt het elftal van Danny Buijs de tweede ronde van de TOTO-KNVB beker op bezoek bij het geplaagde FC Emmen.