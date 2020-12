FC Emmen eindigt beker avontuur van zwak FC Groningen

sport

Foto: Sportphotoagency.com *Tomas Suslov* of FC Groningen

FC Groningen heeft met 2-1 verloren van FC Emmen. Op de Oude Meerdijk speelde FC Groningen de eerste en laatste wedstrijd van haar TOTO-KNVB beker avontuur. Door doelpunten van Lundqvist, Glenn Bijl en Anco Jansen eindigde het duel in: 2-1 in het voordeel van de Emmenaren.

In de eerste twintig minuten was FC Emmen de bovenliggende partij en kreeg het mogelijkheden op de openingstreffer. Het was echter FC Groningen dat meer begon te voetballen en beloond werd. Na zevenentwintig minuten voetballen speelt Van Hintum de vanaf de linker kant de bal voor en volgt een inzet van Strand Larsen. De spits ziet zijn inzet stuiten op doelman Telgenkamp, maar kan een paar tellen later opgelucht adem halen wanneer Ramon Pascal Lundqvist de rebound binnen tikt: 0-1.

FC Emmen kwam vele malen sterker uit de kleedkamer en maakte aanstalten voor de gelijkmaker. Na 49 minuten kwam FC Groningen goed weg wanneer Anco Jansen was doorgebroken. Hij kreeg een duw van Matusiwa en viel neer. Scheidsrechter Blom vond het niets terwijl de bal wellicht op de stip had gemoeten. Aangezien er geen VAR aanwezig was op de Oude Meerdijk, kwam de Trots van het Noorden goed weg. In de 60e minuut was het wel raak voor de Emmenaren. Glenn Bijl werd goed vrijgespeeld en faalde oog in oog met Sergio Padt niet. De oud-Groningen jeugdspeler deed zo zijn oude vereniging pijn: 1-1.

Zeven minuten later kwam FC Emmen zelfs op voorsprong. Sergio Padt blundert en speelt pardoes de bal in de voete van Anco Jansen. De aanvaller omspeelt de doelman en schiet binnen namens de Drentenaren: 2-1. FC Groningen probeerde nog een gelijkmaker te forceren, maar het was voor niets. Zo eindigde het duel in 2-1. Dit betekent het einde van het bekertoernooi van FC Groningen.

Volgende week zaterdag speelt FC Groningen een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam in de Eredivisie.