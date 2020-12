ESN houdt kerstactie voor internationale studenten

nieuws

Foto Jelmer Wijnstra

Internationale studenten hoeven, ondanks de nieuwe coronamaatregelen, niet bang te zijn om met kerst alleen te zitten. De speciaal voor hen georganiseerde activiteiten kunnen, in aangepaste vorm, gewoon doorgaan. Dat meldt de Universiteitskrant.

Het Erasmus Student Network Groningen (ESN) heeft een speciale kerstactie bedacht. Vanwege de pandemie kunnen veel internationale studenten in de kerstperiode niet naar huis. Zij kunnen zich bij ESN aanmelden om tijdens de feestdagen samen af te spreken. Door de nieuwe maatregelen kan dat met maximaal drie personen. “Dat is jammer, want nu kun je minder mensen ontmoeten. Maar we moeten ons uiteraard aan de regels houden,” zegt voorzitter David Kraandijk van ESN. Naast de kerstactiviteit komt er een overkoepelende Facebookgroep, waarin internationals elkaar kunnen uitnodigen voor activiteiten als wandelen of hardlopen.

Opgegeven voor de kerstactiviteit kan tot 21 december via de website van ESN. Ook Nederlandse studenten kunnen zich aanmelden, bijvoorbeeld omdat ze niet naar huis kunnen, omdat hun ouders besmet zijn met het coronavirus.