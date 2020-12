“Erg jammer dat er pas in 2025 een nieuwe Paddepoelsterbrug ligt”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het actiecomité Brug Terug noemt het erg jammer dat de nieuwe Paddepoelsterbrug pas in 2025 op haar plaats ligt. Het comité had de hoop dat het wat sneller zou gaan.

“Ja, die hoop hadden we zeker”, zegt Stephan Bauman van het actiecomité. “Dat was ook de verwachting omdat de gemeente het project zelf gaat uitvoeren. Door het zelf uit te voeren zou het sneller gaan. Dat heeft de wethouder indertijd ook in een interview met OOG Tv gezegd. Dat procedures sneller doorlopen kunnen worden want wij hebben haast. Het kan natuurlijk zo zijn dat hij aan verwachtingsmanagement doet. Dat hij wat ruimer in de planning is gaan zitten om eventuele teleurstellingen te voorkomen. Dat zou kunnen, maar dat weet ik niet zeker.”

Brug komt op een iets andere plek te liggen

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer liet woensdagmiddag weten dat de nieuwe brug er in 2025 ligt. Bij de realisatie van de brug gaat hij uit van drie fases. Alle fases, het ontwerpen, de aanbesteding en de bouw, kosten ieder één of twee jaar. “Ik denk ook dat het nog een hele klus gaat worden. De brug zal waarschijnlijk op een iets andere plek komen, iets meer richting het westen. Ik heb begrepen dat bewoners daar niet heel blij mee zijn. Daarnaast weet ik niet hoeveel ervaring de gemeente heeft om zo’n project zelfstandig uit te kunnen voeren.”

“Lage ophaalbrug heeft en blijft onze voorkeur houden”

Vorige week maakte minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur bekend dat de Paddepoelsterbrug, die in 2018 werd aangevaren door een vrachtschip, herbouwd gaat worden. Daarbij gaat het dan wel om een hoge variant van 9 meter hoogte. “Volgende week gaat de Tweede Kamer zich nog over de kwestie buigen. Ik ben heel benieuwd wat er gezegd gaat worden. Onze voorkeur is en blijft een lage ophaalbrug. Een brug zoals die in 2015 ook zwart op wit aan ons toegezegd is door de toenmalige omgevingsmanager. Verschillende brieven daarover zijn ook onderweg richting Den Haag. Ongeacht de uitkomst vinden wij het belangrijk dat de nieuwe brug door iedereen gebruikt moet kunnen worden. Dat ook mensen die minder mobiel zijn op een goede manier de brug kunnen oversteken.”