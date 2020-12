‘Er is hier zo veel geschiedenis te vinden, niet normaal gewoon’

Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de vierde aflevering van ‘de Stadswandeling’ staan Beno Hofman en Mirre van de Klok stil bij bijzondere locaties en verhalen gelegen aan het Martinikerkhof.

Het Martinikerkhof staat bekend als het groene hart van de stad. Al eeuwen is deze locatie herkenbaar aan de Martinitoren en het Prinsenhof. Maar ook de beroemde architect Cornelis Hendrik Peters is geboren in een pand gelegen aan het Martinikerkhof.

Beno Hofman vertelt in deze aflevering van ‘de Stadswandeling’ alles wat je moet weten over deze iconische plek.