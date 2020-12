nieuws

Foto gemeente Groningen. Engelenpoort

De Engelenpoort tussen de Poelestraat en de Nieuwe Markt gaat komende week weer open.

Sinds de sloop van de oude oostzijde van de Grote Markt en later de bouw van het Forum werd de steeg met de poort gesloten. Dat was in 2012.

De Engelenpoort werd gebouwd in de eerste helft van de zeventiende eeuw. De steeg en poort zijn vernoemd naar de vroegere herberg ‘De Blauwe Engel’ op de westelijke hoek van de gang met de Poelestraat.